Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok

Zirve yarışından uzak kalan Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Zorlu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin kadrosunda tarihinde benzeri görülmemiş bir istatistik göze çarpıyor.

FENERBAHÇE HER SEZON BAŞI CİDDİ REVİZYONA GİDİYOR

Fanatik'in haberine göre; Tarihte eşine az rastlanacak biçimde, şu anda kadroda yer alan oyunculardan hiçbirinin Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı golü bulunmuyor. Bunun iki ana nedeni var. İlki, Sarı Lacivertliler'in son yıllarda kadroda her sezon başında ciddi şekilde revizyona gitmesi. Bir diğeri ise Fenerbahçe'nin son dönemde ezeli rakibi karşısında zorlanması.

GALATASARAY GALİBİYETİ GÖREN FUTBOLCU YOK

Kanarya, Galatasaray'a karşı çıktığı son 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve tek gol ( Max Kruse'dan geldi) attı. Bu nedenle pazar günkü dev derbide Sarı-Kırmızılılar'ın kalesini havalandıran her futbolcu 'Gerçek Fenerbahçeli' olacak. Bir diğer önemli istatistik ise kadroda Sarı-Lacivertli formayla Galatasaray galibiyeti gören isim de olmaması