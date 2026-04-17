Derbide 100. Randevu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ve Gençlerbirliği, Süper Lig'de 100. kez karşı karşıya geliyor. Galatasaray galip.

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 99 maçta sarı-kırmızılılar 56, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 175 golüne, Gençlerbirliği 103 golle yanıt verdi.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 49 lig maçında Galatasaray 21, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 70 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

Son 4 maçı Galatasaray kazandı

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 4 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı.

2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Rekabette söz konusu müsabakanın ardından 4 maçı da Galatasaray galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Başkent deplasmanında sorun yaşıyor

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda yaptığı son 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonuyla başlayan süreçte kırmızı-siyahlılarla deplasmanda yaptığı 8 müsabakada 2 galibiyet alırken, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:25:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.