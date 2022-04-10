Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide gözler Başkan Ali Koç'u aradı. Ancak Başkan Koç son haftalardaki ritüelini bozmadı. Başkan bu maçı da izlemedi.
Başkan Ali Koç, 6 genç futbolcunun imza töreninde bu toteminin şifresini vermişti. Koç, "Ben stada gitmeyince kazanıyoruz. Alanya maçını evden izledim ve farklı bir sonuç geldi. Allah bozmasın, demek ki bunda da bir hayır var" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Koç'un derbiye gelmeyeceği haftalar öncesinden belli olmuştu. Başkan Koç maç günü de kararını değiştirmedi ve stada gelmedi.
Son Dakika › Spor › Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var - Son Dakika