Derbide kırmızı gören Sane\'ye şok ceza

13.03.2026 12:03
PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi; Alman yıldız Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Leroy Sane hakkında kararını açıkladı.

2 MAÇ MEN CEZASI VERİLDİ

PFDK, Alman yıldız Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verildiğini duyurdu. Karar doğrultusunda tecrübeli futbolcu Süper Lig'de iki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LEROY AZIZ SANE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

İKİ MAÇTA YOK

Verilen ceza nedeniyle Leroy Sane, Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sadık Mutlu Sadık Mutlu:
    hahahaha benzer pozisyonlarda kart bile çıkmazken derbide eli zayıflasın diye 2 maç ha kaç kulvarda mücadele ediyo bu gs ziraat lig şl bide tff çok yoğun hangi biriyle uğraşsın 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
