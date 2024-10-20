Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün\'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş\'ı ayağa kaldırdı

Spor

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Akgün'ün paylaşımında kullanılan arka plan müziğinde, Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli sözlerin yer alması, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Olayın ardından Beşiktaş taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek, oyuncunun bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti.

MÜZİĞİ KALDIRDI

Derbi öncesi yaşanan bu olay, futbol camiasında geniş bir yankı uyandırırken, Yunus Akgün gelen tepkiler sonrası paylaşımdaki müziği kaldırdı.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası