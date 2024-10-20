Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Spor

Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı

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Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün sosyal medya paylaşımında Beşiktaş'a hakaret içerikli sözlerin yer alması, derbi öncesi büyük tepki çekti. Beşiktaş taraftarları, TFF'ye seslenerek, Akgün'ün bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti. Bu durum, derbi öncesi iki kulüp arasındaki tansiyonu yükseltti ve maçın atmosferine etki etti. Taraftarlar arasında tartışmalar sürerken, gözler şimdi TFF'nin alacağı olası kararda.

20.10.2024 17:17
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Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Akgün'ün paylaşımında kullanılan arka plan müziğinde, Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli sözlerin yer alması, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Olayın ardından Beşiktaş taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek, oyuncunun bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti.

MÜZİĞİ KALDIRDI

Derbi öncesi yaşanan bu olay, futbol camiasında geniş bir yankı uyandırırken, Yunus Akgün gelen tepkiler sonrası paylaşımdaki müziği kaldırdı.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası

Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün\'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş\'ı ayağa kaldırdı

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Son Dakika Spor Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Sefa Hisar:
    Öyle yada böyle bu senenin şampiyonu Galatasaray bunu kimse engellenemez. 135 159 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz:
    Reziltaş ve şikebahçe iki bk 0 0
    Cagdas Yazan:
    Türkçe bilsen neler yazacaksın da !!! 0 0
  • Sadece Beşiktaş:
    HOCASINDAN ÖĞRENCİSİNE GAVATSARAY HAFTAYA GÖRÜŞÜRÜZ. BUNLARIN ALAYI KORKAK 97 122 Yanıtla
    Ali Riza Cevahir:
    korkak olan sensin la başlıkta yazmadığın adından belli korkaklığın adını yazaydında bjkye değilde sana seslenseydik 0 0
    Zafer Aşık:
    Al işte başka bir küfürbaz. Demek ki haketmiş.... 0 0
    Zafer Aşık:
    Korkak diyene bak. İsmini bile gizliyor..... 0 0
    Alparslan Dövücü:
    Görürsün haftaya tinerci osmihen icardi şovu izleyeceksin 0 0
  • Depechs Modes:
    yunus oran buran oynamasin 75 68 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray ağlak kulübü buna en ağır ceza verilecek 57 74 Yanıtla
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