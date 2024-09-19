Derbilerde Yabancıların Etkisi

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 15 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 34 golün 28'ini yabancı futbolcular, 6'sını ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Her iki takımın 3'er golünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi.

21 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 23 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Galatasaraylı Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.

Geride kalan 10 sezondaki derbiler

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 Alper Potuk/ Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 0 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego/ Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson/ Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas/ Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1 - 3 Kruse/ Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 2 - 1 Mesut Özil, Crespo/ Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 2 - 0 Zajc, Serdar Dursun 08.01.2023 Ülker Süper Lig 0 - 3 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 04.06.2023 Nef Süper Lig 0 - 3 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 07.04.2024 11 Nisan (Şanlıurfa) TFF Süper Kupa 0 - 3 (Hükmen) Mauro Icardi 19.05.2024 RAMS Park Süper Lig 1 - 0 Çağlar Söyüncü

Kaynak: AA