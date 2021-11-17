Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira adeta kendisini kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde ez az 18 saat çalıştı. Fenerbahçe pazar akşamı ezeli rakibi Galatasaray karşısında sezonun belki de en önemli maçını oynayacak. Fenerbahçe, pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanırken özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı kulüpte en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Portekizli teknik adam, belki de kaderini belirleyecek Galatasaray derbisine insanüstü bir gayretle hazırlanıyor. Rakibi Galatasaray'ın bu sezonki tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, Sarı-Kırmızılı ekipteki futbolcuların tüm artı ve eksilerini, yenilen ve atılan gollerin analizlerini hazırlattı.

Hazırlanan bu raporu futbolcularına dağıtan Vitor Pereira, tün futbolcuların bu raporu ezberlemesini de istedi. Antrenmanlardaki taktik çalışmaların da bu rapor doğrultusunda yapıldığı Pereira'nın Galatasaray derbisinin sezonun en kritik maçı olarak gördüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmesi durumunda Vitor Pereira'nın durumu daha da kritik hale geleceği iddia ediliyor.