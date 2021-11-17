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Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor - Son Dakika

Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor

17.11.2021 14:56
Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe, ligin 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira zorlu karşılaşma öncesi kendisini adeta kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde en az 18 saat çalıştı. Pereira bazı geceler evine bile gitmedi.

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesi teknik direktör Vitor Pereira adeta kendisini kampa aldı. Sabah 07.00'de Samandıra'ya ayak basan Portekizli teknik adam günde ez az 18 saat çalıştı. Fenerbahçe pazar akşamı ezeli rakibi Galatasaray karşısında sezonun belki de en önemli maçını oynayacak. Fenerbahçe, pazar akşamı oynanacak Galatasaray derbisine büyük bir ciddiyetle hazırlanırken özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın performansı kulüpte en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Portekizli teknik adam, belki de kaderini belirleyecek Galatasaray derbisine insanüstü bir gayretle hazırlanıyor. Rakibi Galatasaray'ın bu sezonki tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, Sarı-Kırmızılı ekipteki futbolcuların tüm artı ve eksilerini, yenilen ve atılan gollerin analizlerini hazırlattı.

Hazırlanan bu raporu futbolcularına dağıtan Vitor Pereira, tün futbolcuların bu raporu ezberlemesini de istedi. Antrenmanlardaki taktik çalışmaların da bu rapor doğrultusunda yapıldığı Pereira'nın Galatasaray derbisinin sezonun en kritik maçı olarak gördüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmesi durumunda Vitor Pereira'nın durumu daha da kritik hale geleceği iddia ediliyor.

Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor

Fenerbahce Kulübu, Derbi Maçı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin Fenerbahçe cephesi: Pereira Samandıra'dan çıkmıyor, evine dahi gitmiyor - Son Dakika Spor


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