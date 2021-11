Derbiye yedek başlamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisine yedek kulübesinde başlayan Attila Szalai'ın transeri için Chelsea'yle her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

SZALAI ARA TRANSFER DÖNEMİNDE PREMIER LİG'İN YOLUNU TUTACAK

Akşam'ın AS gazetesinden aktardığı habere göre; Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni kazanan Attila Szalai'nin adı bir süredir Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu. Son olarak İspanyol AS Gazetesi geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin Attila Szalai transferi için Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağladığını ve oyuncunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'in yolunu tutacağını yazmıştı.

EN AZ 20 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ HEDEFLENİYOR

Haber detayında bonservisle ilgili bilgi verilmezken Fenerbahçe'nin Attila Szalai için en az 20 milyon euro değer biçtiği biliniyor. Söz konusu transferin de bu rakamın altında gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı tüm kulvarlarda 40 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Son 1 yılda değerini inanılmaz bir şekilde katlayan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro