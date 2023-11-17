Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
31 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.
Fenerbahçe derbisini yorumlayan Fildişili yıldız derbiyi iple çektiğini söyleyerek, "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu - Son Dakika