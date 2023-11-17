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Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu - Son Dakika

Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu

Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Wilfried Zaha, Fenerbahçe derbisi ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Derbiyi iple çektiğini söyleyen yıldız ''Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız'' dedi.

17.11.2023 10:50  - Güncelleme: 11:03

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARI ASIL ZAHA'YI GÖRECEKLER"

31 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek" dedi.

"ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALIRIZ"

Fenerbahçe derbisini yorumlayan Fildişili yıldız derbiyi iple çektiğini söyleyerek, "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wilfried Zaha, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wilfried Zaha'dan Fenerbahçelileri küplere bindirecek derbi yorumu - Son Dakika
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