Derrick Rose, Memphis Grizzlies ile anlaştı

NBA'in 2010-11 sezonu MVP ödülü sahibi olan Derrick Rose, önümüzdeki sezon için Memphis Grizzlies ile 2 yıllık 6.5 Milyon Dolar'a anlaşma sağladı.

GENÇ GRİZZLİES'E TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Derrick Rose'un kariyerinin son yıllarına bakıldığında geçmişteki yaşamış olduğu ağır sakatlığın hala izlerini taşıdığı görülmekte. 2011 yılında kazandığı MVP ödülünü aldığı oyunuyla son zamanlarda fark olsa da hala NBA için önemli Gard'lardan biri olarak gösteriliyor. Önümüzdeki sezon genç takım olan Griezzlies'e tecrübesiyle katkı sağlayacağı bekleniyor.

16'NCI SEZONUNA GİRECEK OLAN ROSE'UN KARİYER DÜŞÜŞÜ GÖZLE GÖRÜLÜYOR

Sahadaki varlığı son yıllarda sınırlıydı, geçen sezon New York Knicks için sadece 27 maç oynayan Rose, her sezon bir önceki sezondan daha az maça çıkıyor. Bu, ligde 16. yılına girerken kalan yeteneğiyle ilgili endişeleri artırıyor. Yine de Rose'un soyunma odasına katkıda bulunarak genç bir takıma değerli bir liderlik getirmesi bekleniyor.

25 MAÇ CEZA ALAN JA MORANT'İN YOKLUĞUNU DOLDURMASI BEKLENİYOR

Grizzlies, özellikle önümüzdeki sezonun ilk aylarında Rose için önemli dakikalara sahip olmalı. Ja Morant'ın ikinci silah olayı nedeniyle aldığı 25 maçlık cezası sezonun ilk çeyreğini kaçıracak olan Yıldız'ın yerini doldurup skor katması bekleniyor.