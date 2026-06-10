Fenerbahçe Kulübünün vefat eden eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek, son yolculuğuna uğurlandı.

Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski Fenerbahçeli futbolcular, eski yöneticiler ve Özbek'in ailesi ile sevenleri katıldı.

Derviş Köksal Özbek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.