Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray\'ı 2-1 yendi

Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin 36. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

29.03.2025 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbi müsabakasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Kıran kırana geçen 90 dakikayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının 23. dakikasında Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Bu golden sonra Galatasaray'da Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

TORREIRA'DAN İNANILMAZ GOL

Ardından 45. dakikada ise Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu ve derbiye eşitliği getirdi.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

GEDSON SAHNEDE

65. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti! Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

SEMİH DE KIZARDI

Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan anlarında başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

ASLAN'IN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

PUAN DURUMU

  • (71) Galatasaray (28 maç)
  • (65) Fenerbahçe (27 maç)
  • (47) Beşiktaş (27 maç)

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Serkan Yalçın:
    Allah'ım sen bu bayram arifesinde şikecilerin oyununu bozdun ne büyüksün yarabbim şükürler olsun 75 27 Yanıtla
  • Behzat:
    helal Beşiktaş. 76 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kardeş takım Beşiktaş bastı haftaya bizde kupada basacaz kokan buruk istifayı verecek hahahahahahaha balonsaray 60 22 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    Kartallar yüksek uçar 55 24 Yanıtla
  • Hüseyin Salar:
    yrrk başı şampiyonu beşiktaşı kutluyoruz.. 18 49 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    Kızlık gitti 54 9 Yanıtla
  • ismail:
    bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum iyi oynayarak galibiyeti ananızın ak sütü gibi hak ettinizTEBRİKLER 47 10 Yanıtla
  • Gaa565656ga:
    bir şey olmaz haftaya burda Trabzonspor fenere tıklar yine senaryo değişmez:) 12 31 Yanıtla
  • fatih Bayındır:
    Kızlık boxuldu 33 7 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Fener yansın samsun maçına ayaralrı yok 16 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

23:07 Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
22:28 Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 00:00:08. #7.12#
SON DAKİKA: Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement