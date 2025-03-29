Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray\'ı 2-1 yendi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbi müsabakasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Kıran kırana geçen 90 dakikayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

RAFA SILVA PERDEYİ AÇTI

İlk yarının 23. dakikasında Joao Mario'nun pasında topla buluşan Rafa Silva'nın sol taraftan ceza sahası içine girip Sanchez'i çalımladıktan sonra çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Bu golden sonra Galatasaray'da Frankowski'nin Muçi'ye yaptığı pozisyonda sarı kartına başvuran hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

TORREIRA'DAN İNANILMAZ GOL

Ardından 45. dakikada ise Abdülkerim Bardakcı'nın pasında Torreira'nın kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza yayının gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu ve derbiye eşitliği getirdi.

GEDSON SAHNEDE

65. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Mario'nun vuruşu Gedson'un önünde kaldı. Gedson'un kale alanındaki vuruşunda top ağlara gitti! Beşiktaş derbide tekrar öne geçti.

SEMİH DE KIZARDI

Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Mücadelenin kalan anlarında başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

ASLAN'IN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki namağlup serisi sona erdi ve sarı-kırmızılılar bu sezon ligde ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjar, çıktığı ilk İstanbul derbisinden galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde iki maç sonra kazandı ve 47 puana yükseldi. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ligde gelecek haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, 2 Nisan Çarşamba günü ise Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

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