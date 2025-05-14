Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Bordo-mavililere karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde Arseniy Batagov'dan kötü haber geldi.
Trabzonspor'da başarılı savunma oyuncusu Arseniy Batagov, 41. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ukraynalı futbolcu, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakatlanan Batagov yerine John Lundstram, 45. dakikada oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı - Son Dakika
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