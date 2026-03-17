Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool\'u bu 5 taktikle yıkacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak maçın taktik planını belirledi. Buruk, oyuncularına cesur oyun, duran topları değerlendirme ve yüksek konsantrasyon vurgusu yaparak çeyrek finalin şifrelerini 5 maddede anlattı. Maç boyunca disiplin ve konsantrasyon isteyen Buruk, oyuncularına 'Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz' mesajı verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik maç öncesi taktik planını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

"CESUR OYNAYACAĞIZ" MESAJI

Sözcü'nün haberine göre Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda geri çekilmeden, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, takımından son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmamalarını istedi.

DURAN TOPLAR EN BÜYÜK KOZ

Buruk'un planında Liverpool'un duran toplardaki zaafı önemli bir yer tutuyor. Tecrübeli teknik adamın, bu alandaki fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini oyuncularına aktardığı belirtildi.

DİSİPLİN VE KONSANTRASYON UYARISI

Galatasaray Teknik Direktörü, maç boyunca yüksek konsantrasyon ve disiplin istedi. Özellikle kırmızı kart riskine dikkat çeken Buruk, sadece ilk 11'in değil oyuna sonradan giren oyuncuların da kritik rol oynayacağını ifade etti.

"DAHA ÖNCE BAŞARDIK" MOTİVASYONU

Buruk'un, daha önce Liverpool'a karşı elde edilen galibiyetleri hatırlatarak oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, "Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz" mesajını verdiği aktarıldı.

SON DAKİKALAR PLANI

Okan Buruk'un planında Liverpool'un maçların son bölümlerinde yaşadığı düşüş de yer aldı. İngiliz ekibinin erken gol bulmak isteyeceğini düşünen Buruk, hızlı hücumlarla cevap verilmesi talimatını verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:26:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.