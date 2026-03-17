Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool\'u bu 5 taktikle yıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanacak kritik maç öncesi taktik planını belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Sözcü'nün haberine göre Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda geri çekilmeden, kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, takımından son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmamalarını istedi.
Buruk'un planında Liverpool'un duran toplardaki zaafı önemli bir yer tutuyor. Tecrübeli teknik adamın, bu alandaki fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini oyuncularına aktardığı belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü, maç boyunca yüksek konsantrasyon ve disiplin istedi. Özellikle kırmızı kart riskine dikkat çeken Buruk, sadece ilk 11'in değil oyuna sonradan giren oyuncuların da kritik rol oynayacağını ifade etti.
Buruk'un, daha önce Liverpool'a karşı elde edilen galibiyetleri hatırlatarak oyuncularını motive ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, "Onları daha önce yendik, yine başarabiliriz" mesajını verdiği aktarıldı.
Okan Buruk'un planında Liverpool'un maçların son bölümlerinde yaşadığı düşüş de yer aldı. İngiliz ekibinin erken gol bulmak isteyeceğini düşünen Buruk, hızlı hücumlarla cevap verilmesi talimatını verdi.
