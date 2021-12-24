Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin ardındaki sır perdesi aralandı

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken İtalya'dan gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

LAZIO'NUN İLK HEDEFİ KURZAWA

Fanatik'in La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre, Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, ara transfer döneminde kadroya sol bek takviyesi yapılmasını istiyor. Lazio'nun transferde ilk hedefi PSG forması giyen Layvin Kurzawa. Ancak futbolcunun yüksek maaşı engel oluşturuyor.

MURİQİ, İSTANBUL'A GELDİ

İtalyan ekibinin bir diğer adayı ise Galatasaray'da oynayan 31 yaşındaki Hollandalı Patrick van Aanholt. Lazio, van Aanholt için, takımda süre almakta zorlanan ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i sarı-kırmızılı ekibe teklif edebilir. Kosovalı forvet bugün İstanbul'a geldi. Muriqi'in transfer için mi, tatil için mi geldiği henüz netlik kazanmadı.