Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kupası için Katar'a gidenleri uyardı: Deve idrarı içmeyin - Son Dakika
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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kupası için Katar'a gidenleri uyardı: Deve idrarı içmeyin

25.11.2022 20:16

Deve gribi olarak bilinen MERS virüsünün yayılmasından endişe eden Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Kupası için Katar'a gidenlere deve idrarı içmenin ve develere dokunmanın kaçınılmaz olarak hastalık riski oluşturduğunu belirterek uyarıda bulundu.

Koronavirüsün daha ölümcül bir akrabası olan ve 'deve gribi' olarak bilinen MERS virüsünün yayılabileceğinden endişe duyduklarını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a gidenlere develere binmeme ve deve eti yememeleri konusunda uyarıda bulundu.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 35

MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) için doktorlar, semptomları hafifleten ilaçlar veriyor, bağışıklık sisteminin hastalığı yenmesi için mücadele ediyor. Özel bir tedavisi bulunmayan MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35'ini öldürüyor.

HIZLICA YAYILABİLİR

Futbol maçlarını izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle özellikle İngiltere ve ABD gibi ülkelerde virüsün hızlıca yayılabileceği belirtildi.

DSÖ'den ilginç uyarı: Dünya Kupası'nda deve idrarı içmeyin

DEVELERE DOKUNMAYIN

DSÖ, Katar'daki taraftarlara develere dokunmamaları, sütünü ve idrarını içmemeleri için uyarıda bulundu. Katar'daki taraftarlara Maymun Çiçeği, MERS, Kovid, Sıtma, Kızamık, Hepatit A, Hepatit B, ishal gibi hastalıklar için de uyarı yapıldı.

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