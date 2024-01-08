Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Mavi beyazlılar yeni yılın ilk galibiyetini aldı.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu
Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)
Setler:
1.Set: 29-27 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 26-24 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 33-31 (Develi Belediyespor lehine)
Süre: 110 dakika (38, 31, 41) - KAYSERİ
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