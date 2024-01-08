 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek yeni yılın ilk galibiyetini elde etti. Maç, Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynandı ve 110 dakika sürdü.

Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-0 yendi
08.01.2024 - 09:09,
Abone Ol

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Mavi beyazlılar yeni yılın ilk galibiyetini aldı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler:

1.Set: 29-27 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 26-24 (Develi Belediyespor lehine)

3.Set: 33-31 (Develi Belediyespor lehine)

Süre: 110 dakika (38, 31, 41) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Develi, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika


09:32
81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28
İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22
Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42
Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımını farka boğdu
08:13
İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04
Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Son Dakika
09:32 81. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Oppenheimer 5 ödülle geceye damga vurdu
09:28 İttifak için görüşmeler sürerken Muharrem İnce'den Özgür Özel'e uyarı: Zaman tüketmeye çalışırsa aday açıklarım
09:22 Fatih Terim yönetiminde iki maçını da kazanan Panathinaikos lider oldu
08:46 Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Ulaşım çilesini bitireceğiz
08:42 Dinlene dinlene gol attılar! PSG Amatör Lig takımına gol oldu yağdı
08:13 İBB adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu, Murat Kurum'u böyle tebrik etmiş
08:04 Bakan Yerlikaya'nın Murat Kurum paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
06:51 Evinde ölü bulunan geç kızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 09:57:41. #1.11#
SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement