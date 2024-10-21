Develigücü berabere kaldı, Yahyalıspor mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kayseri ekipleri, haftayı galibiyetsiz kapattı. Develigücü deplasmanda berabere kalırken, Yahyalıspor ise sahasında mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 3. hafta maçları tamamlandı. Kayseri ekiplerinin galibiyet parolası ile sahaya çıktığı haftaya Develigücü ve Yahyalıspor istediğini alamadı. Develigücü deplasmanda İmamoğlu Belediyespor ile berabere kalırken Yahyalıspor ise sahasında Ceyhan 1967 takımına mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta oynanan 3.hafta maçları ve sonuçları şöyle:

"Adaletgücü - Gaziantepgücü 1-0

Araban Belediyespor - Zengenspor 1-1

İmamoğlu Belediyespor - Develigücü 1-1

Kilis Belediyespor - Reyhanlıspor 6-0

Samandağ Gençlerbirliği - İnce Gençlikspor 1-0

Suvermez Kapadokyaspor - Şehitkamil Belediyespor 5-1

Yahyalıspor - Ceyhan 1967spor 0-2." - KAYSERİ