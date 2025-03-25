Develigücü-İnce Gençlikspor maçını Onur Güneş yönetecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Develigücü ile İnce Gençlikspor arasında oynanacak müsabakaya Onur Güneş atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri kamuoyu ile paylaştı. Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar neticesinde oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Develigücü-İnce Gençlikspor: Onur Güneş
Araban Belediyespor-Adaletgücü: Mustafa Hafız
Reyhanlıspor- Ceyhan 1967 spor: Hasan Tamtekin
Zengenspor-Şehit Kamil Belediyespor: Aykut Demirel
Kilis Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Kemal Dizdar
İmamoğlu Belediyespor-Yahyalıspor: Furkan Dursunoğlu
Osmaniye Bahçespor-Gaziantepgücü: Ahmet Türkyılmaz - KAYSERİ
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