Develigücü-İnce Gençlikspor maçını Onur Güneş yönetecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Develigücü ile İnce Gençlikspor arasında oynanacak müsabakaya Onur Güneş atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri kamuoyu ile paylaştı. Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalar neticesinde oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Develigücü-İnce Gençlikspor: Onur Güneş

Araban Belediyespor-Adaletgücü: Mustafa Hafız

Reyhanlıspor- Ceyhan 1967 spor: Hasan Tamtekin

Zengenspor-Şehit Kamil Belediyespor: Aykut Demirel

Kilis Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Kemal Dizdar

İmamoğlu Belediyespor-Yahyalıspor: Furkan Dursunoğlu

Osmaniye Bahçespor-Gaziantepgücü: Ahmet Türkyılmaz - KAYSERİ