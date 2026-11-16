Develispor, Argıncıkspor'u 48. dakikada Ali Bayram'ın golüyle 1-0 mağlup etti

Develispor, Argıncıkspor'u 48. dakikada Ali Bayram'ın golüyle 1-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında oynanan maçta Develispor, Argıncıkspor'u Ali Bayram'ın 48. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. Develispor bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında Develispor, rakibi Argıncıkspor'u Ali Bayram'ın golü ile 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gökhan Mutlu, Ersin Öztürk, Ensar Küçük
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman (Şahin Topuz dk. 65),Hamza Furkan Atasoy, Hacı Mert Cingöz, Süleyman Çetiner (Sezai Küçük dk. 80), Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Gökdeniz Albostan (Memduh Çökük dk. 58), Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahir Can Çeçen
Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Furkan Acar, Ali Bayram (Batuhan Hidayetoğlu dk. 82), Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak (Ozan Efe dk. 77), Talha Çoban, Bahadır Sarıçiçek (Sefa Şahin dk. 68), Burak Çalış (Mehmet Bayram dk. 77), Arda İlhan, Ömer Yüksel Koç (Emre Can Karakaya dk. 68)
Gol: Ali Bayram (dk. 48) (Develispor)
Sizin düşünceleriniz neler ?