Develispor tek golle kazandı - Son Dakika
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Develispor tek golle kazandı

21.03.2022 09:30
Develispor tek golle kazandı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, ligin 15. haftasında evinde oynadığı maçta Yahyalıspor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, ligin 15. haftasında evinde oynadığı maçta Yahyalıspor'u 1-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor, Kayseri derbisinde evinde konuk ettiği Yahyalıspor'u yenerek 3 puanın sahibi oldu. Develi İlçe Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise ev sahibi ekip, 76. dakika Selim Başev'in attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Develispor 3 puanı tek golle almayı başardı.

Develispor aldığı bu galibiyetle puanını 26 yaparken, Yahyalıspor ise 14 puanda kaldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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