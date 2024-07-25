Devrekli Kung fu sporcuları Edirne\'de ödüllerle döndü

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Devrekli Kung fu sporcuları Edirne'de düzenlenen karşılaşmalardan ödüllerle döndüler.

17-23 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de 23 Ülke 1600 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 7. Açık Balkan Wushu Kung fu Şampiyonasında Devrekli Milli Sporcular ödüllerle döndüler. Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya karşılaşmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcularım ile aynı şampiyonada yarışmak çok güzel bir duygu daha çok çalışarak Zonguldak ilimizden Milli Takıma sporcu vermeye gayret edeceğiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Hakan Yüksel ve Devrek Belediye Başkanımız Özcan Ulupınar'a teşekkür ederim" diye konuştu - ZONGULDAK