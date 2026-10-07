Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Savunma hattında yaşanan sorunlar ve bireysel performanslardaki düşüşün ardından sarı-kırmızılıların stoper takviyesine öncelik verdiği belirtildi. Yönetimin bu doğrultuda gündemine aldığı isim ise Liverpool forması giyen Virgil van Dijk oldu.

GALATASARAY'DAN VAN DIJK BOMBASI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde stoper pozisyonuna mutlaka takviye yapmayı planladığı ve 35 yaşındaki Hollandalı yıldız Virgil van Dijk'ı gündemine aldığı belirtildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Van Dijk'ın Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE

Transferde dikkat çeken ayrıntı ise İlkay Gündoğan faktörü oldu. İlkay Gündoğan ile Virgil van Dijk'ın aynı menajerlik şirketiyle çalıştığı belirtildi. Bu bağlantının Galatasaray'ın olası Van Dijk transferinde önemli bir rol oynayabileceği ifade edildi.