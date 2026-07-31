Devrim Şahin Bodrum FK'ye Kiralandı
Beşiktaş, 19 yaşındaki Devrim Şahin'in Bodrum FK'ye kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki Devrim Şahin'in bonservisinin Bodrum FK'ye kiralandığını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Kaynak: AA
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