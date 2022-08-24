Rıza Çalımbay'ın Avrupa'da arenasındaki 24. maçı - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Avrupa'da arenasındaki 24. maçı

24.08.2022 11:27
Rıza Çalımbay'ın Avrupa'da arenasındaki 24. maçı

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 24. karşılaşmasına çıkacak.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 24. karşılaşmasına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 23 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 kez UEFA Kupası mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu müsabakalarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

Geçen sezon Sivasspor ile 6 UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 müsabakadan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Yiğidolar, 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi'yi 2-1 yenerken, rövanş maçında da rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, play-off turu ilk mücadelesinde de evinde Kopenhag'a 2-1 yenilmiş, rövanş maçında da 5-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö'ye 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlılar yarın 20.00'de Malmö ile rövanş maçında mücadele edecek. - SİVAS

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Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru Demir Grup Sivasspor-Malmö maçına doğru 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın Avrupa'da arenasındaki 24. maçı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rıza Çalımbay'ın Avrupa'da arenasındaki 24. maçı - Son Dakika
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