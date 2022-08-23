Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu - Son Dakika
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Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu

23.08.2022 15:13
Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında oynayacağı Malmö maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında oynayacağı Malmö maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin programı belli oldu.

Malmö, yarın saat 14.30'da özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yapacak, daha sonra İsveç ekibi kamp yapacağı otele yerleşecek.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Max Gradel ise, yarın 13.30'da maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından 16.00'da kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

İsveç ekibinin basın toplantısı ise saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenecek. Malmö basın toplantısının ardından 20.00'da stadyumda yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Sivasspor ile Malmö 25 Ağustos Perşembe günü 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev yapacak. - SİVAS

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Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivas Belediyesi, Sivasspor-Malmö maçının biletlerini ücretsiz dağıtacak Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a büyük destek! Malmö maçı biletleri taraftara ücretsiz Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a büyük destek! Malmö maçı biletleri taraftara ücretsiz
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu - Son Dakika
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