Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Max Gradel ise, yarın 13.30'da maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu 'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip basın toplantısının ardından 16.00'da kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor-Malmö maçı idman ve basın toplantısı programları belli oldu - Son Dakika

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