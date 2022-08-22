Sivasspor'un yeni transferi Saba, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Sivasspor'un yeni transferi Saba, sağlık kontrolünden geçti

22.08.2022 22:40
Sivasspor'un yeni transferi Saba, sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Dia Saba, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Dia Saba, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

İsrailli oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un yeni transferi Saba, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un yeni transferi Saba, sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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