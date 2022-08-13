Sivasspor'un yeni transferi Keita sağlık kontrolünden geçti

21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - SİVAS

Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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