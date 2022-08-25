Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika
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Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor

25.08.2022 19:27
Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor

DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.

DG Sivassporlu taraftarlar, Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak olan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösteriyor. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi tribünlerin büyük kısmını doldurarak, sahada ısınma yapan takımlarına destek tezahüratlarında bulundular. - SİVAS

YORUMLAR
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Demir Grup Sivasspor-Malmö Demir Grup Sivasspor-Malmö SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik SPOR Malmö Teknik Direktörü Georgson: İyi hazırlanarak geldik
Kaynak: İHA

Sivasspor, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivassporlu taraftarlar Malmö maçına yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika
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