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Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı - Son Dakika

Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı

07.02.2022 17:13
Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı

Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray'da sağ bek için adım atıldı. Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı. Havai fişek patlaması nedeniyle gözünden yaralanan ve bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek, bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Diagne'nin yeri çabuk doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkarıldı

BOŞLUK DOLDU

Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sonlandırıldı. Sağ bek Yedlin'in de ayrılmasıyla o bölgede boşluk oluştu. Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı.

SAYI 14'E YÜKSELDİ

Aslan'da Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi. Yeni ayrılıkların yaşanma ihtimali kuvvetli gözüküyor.

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Omar Elabdellaoui, Mbaye Diagne, Galatasaray, Lisans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı - Son Dakika
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