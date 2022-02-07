Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını çıkardı. Havai fişek patlaması nedeniyle gözünden yaralanan ve bir yıldır sahalardan uzak olan Norveçli sağ bek, bir süre önce takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
Galatasaray sakatlığı bulunan Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sonlandırıldı. Sağ bek Yedlin'in de ayrılmasıyla o bölgede boşluk oluştu. Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarıldı.
Aslan'da Omar'a lisans çıkarılmasının ardından yabancı sayısı yeniden 14'e yükseldi. Yeni ayrılıkların yaşanma ihtimali kuvvetli gözüküyor.
Son Dakika › Spor › Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı - Son Dakika Spor