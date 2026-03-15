Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Kaymakamı, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

15.03.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı'nda genç sporcularla buluştu.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, ilçede hizmete giren Selahattin Eyyubi Gençlik Kampında genç sporcularla bir araya geldi.

Dicle Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı Müdürü Abdulvahap Ürün, Dicle Kaymakamı Mustafa Atış'a kampta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan etkinliklere katılım sağlayan genç sporcularla sohbet eden Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "180 dönümlük alanda ilçemizde yapımı tamamlanarak hizmete giren gençlik kampı, birçok spor, eğitim ve kültürel etkinliklerine ev sahibi olmaya devam ediyor. Keşfedilen yetenekli gençlerimizin spor alanındaki gelişim ve başarılarının artması için birçok imkan sağlayan Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı'nda, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bitmesine birkaç gün kala, Ramazan ayının huzur, birlik ve beraberlik ruhunu ülkemizin yarınları olan gençlerimizle birlikte yaşadık. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramını da kutluyorum. Devlet olarak maddi, manevi olarak gençlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gençlik, Kültür, Dicle, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 11:02:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.