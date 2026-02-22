Yelken Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
Yelken Şampiyonası, Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı

22.02.2026 21:20
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim Belediyesi ev sahipliğinde başladı. 25 Şubat'a kadar sürecek organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele edeceği gibi Didim'in spor turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu da gözler önüne seriyor.

Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Didim, 3-7 Şubat tarihleri arasında yine Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 Yelken Ligi kapsamında düzenlenen ILCA 3. Ayak Türkiye Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmış; ulusal ölçekteki önemli organizasyonlarla spor camiasında adından söz ettirmişti. İlçe, art arda gerçekleştirilen şampiyonalarla spor turizmi alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 25 Şubat tarihine kadar devam edecek organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular Ege'nin incisi Didim'in turkuaz sularında kıyasıya mücadele edecek. IQ Foil disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda kıyasıya mücadele ediyor.

Gençay: "Sporcularımıza başarılar diliyorum"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası'nın Ege'nin incisi Didim'de gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sporcularımız, performanslarını sergileme fırsatı bulacak. İlçemizin ulusal düzeyde böylesine prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapması, Didim'in spor turizmi açısından geldiği noktayı göstermektedir. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

