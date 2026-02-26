Didim'de IQ Foil Şampiyonası Gerçekleşti - Son Dakika
Didim'de IQ Foil Şampiyonası Gerçekleşti

26.02.2026 12:31
Türkiye Yelken Federasyonu, Didim'de IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası'nı düzenledi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi kapsamında düzenlenen IQ Foil 2. Ayak Türkiye Yeşilay Şampiyonası, Didim ilçesinde gerçekleştirildi.

Yeşilay Aydın Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre yarışların ardından Didim Amfi Tiyatro'da ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz, "2026 Bağımsızlık Yılı ruhuna yakışır şekilde bağımsızlığın yalnızca bir milletin özgürlüğü değil, aynı zamanda gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, sporla büyüyen güçlü bireyler olması anlamına geldiğini bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

