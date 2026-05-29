Didim, TYF Yelken Ligi\'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı

Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışları kapsamında Didim, yıl boyunca farklı kategorilerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TYF Yelken Ligi kapsamında ILCA Türkiye Şampiyonası, IQ Foil Yıldızlar Kupası ile Formula Kite - Wingfoil Yıldızlar Kupası yarışları Didim'de düzenlenirken; sporcular Didim'in rüzgarı ve deniziyle buluştu. Organizasyonlar boyunca sahillerde renkli görüntüler ve heyecan dolu anlar yaşandı.

24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Formula Kite - Wingfoil yarışlarında; Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çin, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sporcular da mücadele etti. Toplam 31 sporcunun yer aldığı yarışlarda organizasyon, uluslararası katılımıyla dikkat çekti.

Didim'de gerçekleştirilen yarışlar boyunca sahil bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanırken, ziyaretçiler de yarışları ilgiyle takip etti. Sporcuların deniz üzerindeki performansları ve yarışların oluşturduğu atmosfer, kentte yelken heyecanını günler boyunca hissettirdi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor ve turizm alanında önemli organizasyonlarla buluşmaya devam ettiğini belirterek, "Kentimizin doğal güzelliklerini ve enerjisini böylesine değerli organizasyonlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim'i sporun, turizmin ve sosyal yaşamın güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan organizasyonların, kentin tanıtımına ve spor turizmine katkı sunduğu belirtildi. - AYDIN