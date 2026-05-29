Didim, TYF Yelken Ligi'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim, TYF Yelken Ligi'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı

Didim, TYF Yelken Ligi\'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı
29.05.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışları kapsamında ILCA Türkiye Şampiyonası, IQ Foil Yıldızlar Kupası ile Formula Kite - Wingfoil Yıldızlar Kupası gerçekleştirildi. Uluslararası katılımla dikkat çeken organizasyonlarda sporcular Didim'in rüzgarı ve deniziyle buluştu.

Didim Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışları kapsamında Didim, yıl boyunca farklı kategorilerde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TYF Yelken Ligi kapsamında ILCA Türkiye Şampiyonası, IQ Foil Yıldızlar Kupası ile Formula Kite - Wingfoil Yıldızlar Kupası yarışları Didim'de düzenlenirken; sporcular Didim'in rüzgarı ve deniziyle buluştu. Organizasyonlar boyunca sahillerde renkli görüntüler ve heyecan dolu anlar yaşandı.

24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Formula Kite - Wingfoil yarışlarında; Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çin, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sporcular da mücadele etti. Toplam 31 sporcunun yer aldığı yarışlarda organizasyon, uluslararası katılımıyla dikkat çekti.

Didim'de gerçekleştirilen yarışlar boyunca sahil bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanırken, ziyaretçiler de yarışları ilgiyle takip etti. Sporcuların deniz üzerindeki performansları ve yarışların oluşturduğu atmosfer, kentte yelken heyecanını günler boyunca hissettirdi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim'in spor ve turizm alanında önemli organizasyonlarla buluşmaya devam ettiğini belirterek, "Kentimizin doğal güzelliklerini ve enerjisini böylesine değerli organizasyonlarla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim'i sporun, turizmin ve sosyal yaşamın güçlü merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi tarafından ev sahipliği yapılan organizasyonların, kentin tanıtımına ve spor turizmine katkı sunduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Denizcilik, Formula 1, Türkiye, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Didim, TYF Yelken Ligi'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı

10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:26:00. #7.12#
SON DAKİKA: Didim, TYF Yelken Ligi'nin en önemli etaplarına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.