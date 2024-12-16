Dilan Gökçek, UEFA Gözlemcisi Olarak Görev Alacak

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UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, Fransa'nın O. Lyon ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında 17 Aralık 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak O. Lyon-Wolfsburg maçında UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Fransa'nın Decines bölgesinde OL Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka Romanya Futbol Federasyonu'ndan Alina Peşu tarafından yönetilecek. - İSTANBUL