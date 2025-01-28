Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox Takımı Kocaeli İl Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox Takımı Kocaeli İl Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox Takımı Kocaeli İl Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox takımı, Kocaeli İl Şampiyonası'nda 9 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Başkan Ömeroğlu, takımın disiplinli çalışmaları ve azimleri ile ilçeyi onurlandırdığını belirtti.

28.01.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox takımı, Wushu Kung Fu Kocaeli İl Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla 9 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Kocaeli İl Şampiyonası'na katılan ve büyük başarı elde eden Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox takımını tebrik eden Başkan Ömeroğlu, "Sporcularımız 9 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Elde edilen bu başarı, sporcularımızın disiplinli çalışmaları ve azimleri sayesinde gerçekleşti. Takımımızın tüm üyeleri, gösterdikleri performansla sadece kendi kişisel başarılarına ulaşmakla kalmayıp, ilçemizi de onurlandırmış oldu. Kocaeli İl Şampiyonası'nda elde edilen bu başarı, takımımız için sadece bir ödül değil, aynı zamanda bir sonraki hedef olan Türkiye şampiyonasına katılma yolunun da açılmasını sağladı. Bu sayede 4-16 Şubat tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık, burada da aynı başarıyı göstererek Dilovası'nın adını tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dilovası Belediyespor Wushu-KickBox Takımı Kocaeli İl Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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