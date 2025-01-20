Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: \'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız\'

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi "Misafirperverlikleri için öncelikle Türkiye 'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve biz hazırız. Savaştan dolayı zorlansak da ister istemez hayat devam ediyor" dedi.

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve futbolculardan Vitaliy Buyalskiy açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Oleksandr Shovkovskyi, "Misafirperverlikleri için öncelikle Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve biz hazırız. Savaştan dolayı zorlansak da ister istemez hayat devam ediyor. Tabii ki her zaman futbolcular bunu hatırlıyor, biz savaştayız. Her gün antrenmanları bombalar altında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Oyuncularına güvendiğini ifade eden Shovkovskyi, "Denys Popov ve Volodymyr Brazhko hariç tüm oyuncularım maç için hazır. Kamp güzel geçti. Hazırlanmak için kısa bir süre ama ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bunlar tecrübe oluyor" diye konuştu.

'LUCESCU ÇOK BÜYÜK BİR HOCA'

Mircea Lucescu ile maç hakkında konuşmadıklarını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Mircea Lucescu çok büyük bir hoca. Sadece Türkiye'de değil Ukrayna'da da böyle. Biz onunla çok farklı konular konuştuk. Futbol konuşmadık" cümlelerine yer verdi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ TAKIMI İLE OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğuna değinen Shovkovskyi, "Dürüst konuşmak gerekirse iyi bir takımla oynayacağız. Türkiye'nin en güçlü takımı ile oynayacağız. Buna göre hazırlandık. Bu maç bize hatalarımızı ve doğrularımızı gösterecek. Biz prestijli bir takımız. Yarın oyun güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

VİTALİY BUYALSKİY: ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Arma için savaşacaklarını ifade eden tecrübeli orta saha oyuncusu Buyalskiy, "Arma için savaşacağız. Genç oyuncularımız daha fazla ve onlar kupa kazanmak istiyorlar. Başarı elde edip transfer olmak istiyorlar. Bu yüzden kendilerini göstermek istiyorlar" dedi.

Vitaliy Buyalskiy sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Biz çok iyi hazırlandık ve maça hazırız. Teknik direktörümüz bize maçı çok iyi anlattı. Yarın çok iyi bir performans göstereceğiz."