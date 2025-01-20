Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: 'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: 'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: \'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız\'

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi hazır olduklarını ve Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Oleksandr Shovkovskyi, savaşın zorluklarını aşarak futbol oynamaya devam ettiklerini belirtti.

20.01.2025 18:58  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi "Misafirperverlikleri için öncelikle Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve biz hazırız. Savaştan dolayı zorlansak da ister istemez hayat devam ediyor" dedi.

Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve futbolculardan Vitaliy Buyalskiy açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkiye'ye teşekkür ederek başlayan Oleksandr Shovkovskyi, "Misafirperverlikleri için öncelikle Türkiye'ye ve Türk milletine teşekkür ediyorum. Oyuncularım ve biz hazırız. Savaştan dolayı zorlansak da ister istemez hayat devam ediyor. Tabii ki her zaman futbolcular bunu hatırlıyor, biz savaştayız. Her gün antrenmanları bombalar altında yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BEN OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Oyuncularına güvendiğini ifade eden Shovkovskyi, "Denys Popov ve Volodymyr Brazhko hariç tüm oyuncularım maç için hazır. Kamp güzel geçti. Hazırlanmak için kısa bir süre ama ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bunlar tecrübe oluyor" diye konuştu.

'LUCESCU ÇOK BÜYÜK BİR HOCA'

Mircea Lucescu ile maç hakkında konuşmadıklarını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Mircea Lucescu çok büyük bir hoca. Sadece Türkiye'de değil Ukrayna'da da böyle. Biz onunla çok farklı konular konuştuk. Futbol konuşmadık" cümlelerine yer verdi.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ TAKIMI İLE OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğuna değinen Shovkovskyi, "Dürüst konuşmak gerekirse iyi bir takımla oynayacağız. Türkiye'nin en güçlü takımı ile oynayacağız. Buna göre hazırlandık. Bu maç bize hatalarımızı ve doğrularımızı gösterecek. Biz prestijli bir takımız. Yarın oyun güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

VİTALİY BUYALSKİY: ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Arma için savaşacaklarını ifade eden tecrübeli orta saha oyuncusu Buyalskiy, "Arma için savaşacağız. Genç oyuncularımız daha fazla ve onlar kupa kazanmak istiyorlar. Başarı elde edip transfer olmak istiyorlar. Bu yüzden kendilerini göstermek istiyorlar" dedi.

Vitaliy Buyalskiy sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Biz çok iyi hazırlandık ve maça hazırız. Teknik direktörümüz bize maçı çok iyi anlattı. Yarın çok iyi bir performans göstereceğiz."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Dinamo Kiev, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: 'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 ABD’de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başlıyor
19:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli
18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
07:46 Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim Sergen Yalçın canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
07:33 Manchester City, Ipswich Town’a gol oldu yağdı Manchester City, Ipswich Town'a gol oldu yağdı
07:25 İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı İsrail, serbest bırakılması beklenen bir Filistinli esirin evine saldırdı
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 19:57:58. #1.11#
SON DAKİKA: Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: 'Savaşın Zorluklarına Rağmen Hazırız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.