Diyarbakırlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Diyarbakırlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu

04.09.2022 14:36
Diyarbakırlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, Spor Toto Kulüpler Yürüyüş Türkiye Final Yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Yürüyüşte sezonun son yarışması olan Spor Toto Yürüyüş Ligi final müsabakaları Van'da gerçekleşti. Sekiz kategoride toplam 39 ekibin yarıştığı mücadelelerde lig şampiyonluğunu kazanan takımlar belirlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor Kulübü U16 erkek takımı sporcuları, 3 bin metrede Türkiye şampiyonu oldu. Büyük başarı elde eden sporcular, şampiyonluk kupasını kazanmanın sevincini yaşadı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakırlı sporcular Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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