Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Derece Elde Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda eğitim gören kuraş sporcuları, DBB Spor Kulübü bünyesinde gelişimlerini pekiştirerek, önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.
DBB kuraş sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilogramda Bilal Göktekin birinci, 55 kilogramda Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogramda Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogramda Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogramda Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.
6 kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Birinci ve ikinci olan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda, üçüncü ve dördüncü olan sporcular ise Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. - DİYARBAKIR
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Bakırköy Zuhuratbaba'da bulunan Yücespor futbol sahasına yapılmak istenen tesis, Bakırköy Belediyesi ile mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. İnşaat çalışmasını engellemek için iş makinesinin önüne yatan mahalle sakinleri gözaltına alındı.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk maçlar 23 Nisan Salı ve 24 Nisan Çarşamba günleri oynanacak.
Söke Basket Spor Kulübü (SBK) ve Kuşadası Academy Spor Kulübü (KASK), gruplarındaki 7 maçını da yenilgisiz tamamlayarak finalde karşı karşıya geldi. Final maçında sporcular, velilere anlamlı bir mesaj vermek için pankart açtı. Kulüplerin antrenörleri ise çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulması ve saygı değerlerini öğrenmelerinin önemini vurguladı. Her iki kulübün kurucu antrenörü ise velilere teşekkür etti ve çocukların gelişimi için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının maç programını duyurdu. Beşiktaş - MKE Ankaragücü, İstanbulspor - Fatih Karagümrük, Konyaspor - Corendon Alanyaspor gibi maçlar bu hafta oynanacak.
Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 27 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla Antalya'da başlıyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyonun Türkiye'de 7'nci, Antalya'da ise ilk kez düzenlendiğini belirtti. Vestel'in sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun Türk cimnastiğine büyük güç katacağı ifade edildi. Organizasyonun son günü 31 Mart'ta yapılacak.
Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü maçında en iyi oyunlarını sergilemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Özbalta, takımının play-off hattında merkezi bir konuma geldiğini ancak henüz bir şeyin garantilenmediğini vurguladı. Mücadeleci ve inatçı bir şekilde oynayacaklarını ifade eden Özbalta, taraftarların desteğiyle istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının programı belirlendi. Programda yer alan maçlar şu şekildedir: Beşiktaş-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor, Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor-Trabzonspor, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK-Kasımpaşa, Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor ve EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe.
Niğde Belediyespor yönetimi, seyircisiz maç cezasının haksız olduğunu belirterek TFF'yi eleştirdi. Başkan Atilla Tasalı, rakipleri Akşehirspor'a verilen 3 puanın masa başında verildiğini söyledi. Futbol Şube Direktörü İdris Gündoğan ise bir lobi olduğunu iddia ederek yetkilileri göreve davet etti.
Fransa Futbol Federasyonu'nun Ramazan ayında antrenman yapan futbolcuların oruç tutmalarını yasaklayan yeni düzenlemesi nedeniyle Mahamadou Diawara, milli takım kampından ayrıldı. Olimpik Lyon futbolcusunun yerine Nantes'tan Dehmaine Tabibou Assoumani çağrıldı.
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