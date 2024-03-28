Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında Derece Elde Etti

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ücretsiz Spor Okulları'nda eğitim gören kuraş sporcuları, DBB Spor Kulübü bünyesinde gelişimlerini pekiştirerek, önemli dereceler elde etmeye devam ediyor.

DBB kuraş sporcuları, Karaman'da düzenlenen Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda 55 kilogramda Bilal Göktekin birinci, 55 kilogramda Muhammed Tuncay ikinci, 52 kilogramda Hilal Göktekin ikinci, 70 kilogramda Nisanur Süren üçüncü, 52 kilogramda Fatmanur Teker beşinci ve 70 kilogram kategorisinde mücadele eden Elif Çelik ise beşinci oldu. Sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayı Diyarbakır'a getirdi.

6 kuraş sporcusu İstanbul'da düzenlenecek olan Kuraş Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Birinci ve ikinci olan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda, üçüncü ve dördüncü olan sporcular ise Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. - DİYARBAKIR