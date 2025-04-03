Diyarbakır'da Büyük Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır'da Büyük Satranç Turnuvası

Diyarbakır'da düzenlenen ilk satranç turnuvasına 23 ilden 120 sporcu katıldı. Ödül 160 bin TL.

03.04.2025 17:32
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- Diyarbakır'da 7'den 70'e satranç turnuvası

Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen satranç turnuvasına 23 ilden 120 sporcu katıldı

DİYARBAKIR - Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen satranç turnuvası, büyük bir heyecana sahne oluyor. 23 farklı ilden, her yaş grubundan 120 sporcunun katıldığı organizasyon, bölgede bu kapsamda düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyor.

Toplam 160 bin TL ödül havuzuna sahip olan turnuva, 3 gün boyunca devam edecek ve 5 Nisan'da yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvadaki mücadeleler, satrançseverler tarafından büyük ilgi görürken, maçlar 'Vincent Satranç Platformu' üzerinden canlı yayınlanıyor.

Satranç tutkunları, heyecanlı maçları canlı yayınla takip ederken, ödül töreninde kazananların belli olacağı 5 Nisan günü merakla bekliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, Diyarbakır'da ilk kez düzenledikleri bu organizasyonla satrancı Anadolu'nun dört bir yanına yaymayı ve genç yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini belirtti. Turnuvanın gelecek yıllarda daha da büyüyerek geleneksel hale gelmesi bekleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil ise, şu an bu turnuvada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, turnuvaya katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi. Serpil, "120 kişi turnuvaya katıldı. Her kategoride ve her yaşta. A ve B kategorisi olarak var. Bölgemizin önde gelen sporcuları dahil oldu. Bu turnuva ilk defa düzenleniyor. Daha nicelerini bundan sonraki senelerde yapmayı planlıyoruz. Toplam 160 bin Türk Lirası ödülümüz var ve turnuvamız 3 gün boyunca sürecek. Tüm Diyarbakır halkını izlemeye bekliyoruz" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Basın Medya İletişim Kurulu Başkanı Özgür Akman da 23 ilden 120 sporcunun katıldığını ifade etti. Akman, "Bu hem bölgesel hem de Türkiye çapında düzenlenen bir turnuva olduğuna işaret. Tabii Türkiye'nin her tarafında özellikle de Güneydoğu bölgesinde satranç turlarının artması çok önemli. Turnuvadaki karşılaşmalar 'Vincent Satranç Platformu' canlı yayınlanmakta oradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Buradan da nice yıldız satranççılar çıkacağına inanıyoruz. Bu turnuvanın bunlara vesile olması umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır'da Büyük Satranç Turnuvası - Son Dakika

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