Diyarbakır\'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor

Spor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar ilçesinde FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) standartlarında yapılan bin kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları, önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, bu çerçevede Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi bitişindeki alanda vatandaşların basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa ediyor.

60 milyon TL ihale bedeli olan tesiste, toplamda 10 dönüm arazi içinde 4 bin 332 metrekare alanda bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu yapıldı. Spor salonu, ahşap kaplama çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Proje çerçevesinde komplekste mevcut olan 3 basketbol sahasının demontajı gerçekleştirildi, merkez ilçelerde yer alan 3 okul sahasına da 2 basketbol sahası ve 1 çim futbol sahası montajı yapıldı.

Alanın kalan kısmında saha içi parke zemin döşemesi ile çevre düzenlemesi yapıldı. Açık otopark ve yeşil alan oluşturuldu.

Tesisin içinde; soyunma odası+WC+duşluk, doping kontrol birimi, sağlık birimi, vip dinlenme, basın dinlenme, yangın holü, su deposu, erkek ve kadın mescitleri, büfe, antrenman salonu ve yayın odası gibi pek çok birim bulunuyor. Tesis içinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu ise bin 370 metrekare alanda inşa edilerek Diyarbakır halkına kazandırıldı. Bin kişilik kapalı spor salonu, zemin malzemesi ve teknik ekipmanları, FIBA standartlarına uygun olarak seçildi. Salondaki çalışmaların tamamlanması ardından FIBA uygunluk belgesi alınacak. - DİYARBAKIR