Diyarbakır'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Diyarbakır'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor

Diyarbakır\'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar ilçesinde yapılan bin kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacak.

03.07.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağlar ilçesinde FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) standartlarında yapılan bin kişilik kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunun yapım çalışmaları, önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, bu çerçevede Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi bitişindeki alanda vatandaşların basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa ediyor.

60 milyon TL ihale bedeli olan tesiste, toplamda 10 dönüm arazi içinde 4 bin 332 metrekare alanda bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu yapıldı. Spor salonu, ahşap kaplama çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Proje çerçevesinde komplekste mevcut olan 3 basketbol sahasının demontajı gerçekleştirildi, merkez ilçelerde yer alan 3 okul sahasına da 2 basketbol sahası ve 1 çim futbol sahası montajı yapıldı.

Alanın kalan kısmında saha içi parke zemin döşemesi ile çevre düzenlemesi yapıldı. Açık otopark ve yeşil alan oluşturuldu.

Tesisin içinde; soyunma odası+WC+duşluk, doping kontrol birimi, sağlık birimi, vip dinlenme, basın dinlenme, yangın holü, su deposu, erkek ve kadın mescitleri, büfe, antrenman salonu ve yayın odası gibi pek çok birim bulunuyor. Tesis içinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu ise bin 370 metrekare alanda inşa edilerek Diyarbakır halkına kazandırıldı. Bin kişilik kapalı spor salonu, zemin malzemesi ve teknik ekipmanları, FIBA standartlarına uygun olarak seçildi. Salondaki çalışmaların tamamlanması ardından FIBA uygunluk belgesi alınacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da FIBA Standartlarında Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Hizmete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement