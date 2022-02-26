Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

26.02.2022 11:30
Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır'da Okullararası minikler voleybol müsabakaları düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Diyarbakır'da Okullararası minikler voleybol müsabakaları düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müsabakalar, Bağlar Belediyesi Spor Salonunda yapıldı. 4'ü erkek toplam 21 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, kızlarda Özel Bahçeşehir Hevsel Ortaokulu, erkeklerde ise Özel Diyarbakır Bil Koleji Ortaokulu şampiyon oldu.

Dereceye giren okullara ödülleri Kayapınar Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Veysi Koyun, İl Hakem Kurulu Başkanı Sevgi Erilmez, Okul Sporları Koordinatörü Yunus Akmeşe ve Bağlar Belediyesi Spor Salonu Müdürü Mirze Yaşar tarafından verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı
Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı
Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitim DİYARBAKIR - Robotik Kodlama Atölyelerinde eğitim Diyarbakır'da '100. Yılında Gençlik Perspektifi' programı düzenlendi Diyarbakır'da '100. Yılında Gençlik Perspektifi' programı düzenlendi

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, voleybol, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:37:00. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da minikler voleybol müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement