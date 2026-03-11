Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Kursları - Son Dakika
Diyarbakır'da Ücretsiz Yüzme Kursları

11.03.2026 11:27
Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, boğulma vakalarını önlemek için yıl boyunca ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.

Diyarbakır'da özellikle sıcak geçen yaz aylarında boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yılın 12 ayı açılan kurslarda ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında açılan yüzme kursları, Diyarbakır'da ilgi görüyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte, serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde her yıl yaşanan boğulma vakalarına karşı açılan kurslar sayesinde geçen yıl yaklaşık 30 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi.

Proje kapsamında bu yıl da 35 bin çocuk, genç ve yetişkine eğitim vermeyi hedefleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, eğitimleri sadece yaz aylarında değil yılın 12 ayında sürdürüyor.

"Boğulma vakalarının önüne geçmek istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, il genelinde 8'i kapalı ve 3'ü açık olmak üzere 11 yüzme havuzunda eğitimlerin verildiğini söyledi.

Hava sıcaklığının arttığı yaz mevsiminde çocuk ve gençlerin akarsu, baraj ve göletlere girerek serinlediğini ama bu dönemlerde boğulma vakalarının sık yaşandığını hatırlatan Öztekin, çocuk ve gençlerin geleceğe güvenle kulaç atmaları için ücretsiz eğitimlerin verildiğini ifade etti.

Kurslarla boğulma vakalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren Öztekin, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da boğulma vakası çok fazla yaşanıyor. Özellikle baraj, gölet ve akarsularda bu tür olaylar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için eğitim veriyoruz. Herkesi kurslara davet ediyoruz. Genel algı yazın yüzme eğitimlerinin verildiği yönünde ama kapalı yüzme havuzlarımızda kışın da eğitim veriyoruz. Boğulma vakalarının önüne geçmek istiyoruz. Eğitimleri yaygınlaştırmak için diğer kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Öğrencilerimize, yediden yetmişe bütün halkımıza eğitim veriyoruz. Diyarbakır'da yüzme bilmeyen kişi bırakmayacağız. Eğitimler ücretsiz veriliyor."

"Hocalarımın desteğiyle yüzme korkusunu yendim"

Kursa katılan 11 yaşındaki Muhammet Tokar da 2 yıl önce açılan yüzme kursuna katıldığını ve bu sayede yüzmeyi öğrendiğini söyledi.

Yarışmalara katılmak istediğini için eğitimlere devam ettiğini kaydeden Tokar, "Yüzmeyi çok seviyorum ve Türkiye'de bu alanda derece yapmak istiyorum. Haftada 2 gün kursa katılıyorum. İlk suya girdiğimde çok korkuyordum. Daha sonra hocalarımın desteğiyle yüzme korkusunu yendim, cesaretimi topladım ve yüzmeyi öğrendim." diye konuştu.

Muhammet Ali Oku ise sudan korktuğu için babası tarafından yüzme kursuna getirildiğini ve 2 ayda yüzmeyi öğrendiğini dile getirdi. Yüzmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Oku, eğitmenlere teşekkür etti.

Yusuf Özgüler (13) de verilen eğitim sayesinde yüzmeyi öğrendiğini ifade ederek, "Yüzmek çok eğlenceli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

