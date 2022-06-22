Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 13. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 18 Temmuz 2022 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanlığı'na göndermeleri gerekiyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) 2022-2003 sezonunda Diyarbakır 'ı; Bağlar Belediyespor, Çınar Belediyespor, Erganispor ve Yenişehir Belediyespor temsil edecek. Ligin başlama tarihi ve statüsü önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Diyarbakır'ı BAL'da 4 takım temsil edecek - Son Dakika

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