Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde

28.03.2022 12:49
Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26-27 Mart tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen karate yarı final müsabakasında Diyarbakır temsilcileri 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya alarak turnuvayı tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26- 27 Mart tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen karate yarı final müsabakasında Diyarbakır temsilcileri 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya alarak turnuvayı tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26-27 Mart 2022 tarihleri arasında Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda yapılan okullar arası Minik Yıldızlar Karate grup müsabakası yarı finalleri son buldu. Müsabakalara 17 ilden 142 kız, 156 erkek sporcu olmak üzere toplamda 298 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Müsabakada dereceye giren Diyarbakırlı sporcular Merve Kazan, gümüş madalya kazanırken, Nisa Nur Topuz, Velat Behrem Akıl, Cemal Cengiz, İzzet Aslan, Muhammed Aslan ve Demhat Yalabuz bronz madalya kazandı. Dereceye giren sporcular Antalya'da yapılacak olan Türkiye Finallerinde Diyarbakır'ı temsil edecek.

Diyarbakır Karate İl Temsilcisi ve Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü Ahmet Yazar, müsabakaların zorlu ve çekişmeli geçtiğini söyledi. Yazar, "Yarı finallerde dereceye girerek kazanan ve Türkiye finallerine adlarını yazdıran 7 sporcu kardeşimi kutlamak isterim. Diyarbakır'da Kata ve Kumite dallarında toplamda 20'e yakın sporcu ile katılım sağladık. Dereceye giren sporcu kardeşlerimiz Antalya'da yapılacak olan Türkiye Okullar arası Minik Yıldızlar Şampiyonasında hem ilimizi hem de kendi okudukları okulları temsil edecek" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde

YORUMLAR
500
SANKO Okullarının yüzme başarısı SANKO Okullarının yüzme başarısı Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi Klasik Türk Müziği Sanatçıları Adıyaman'da konser verdi

Diyarbakır, Adıyaman, gençlik, 27 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement