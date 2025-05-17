Diyarbakır Stadyumu'nda Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır Stadyumu'nda Altyapı Çalışmaları Başladı

Diyarbakır Stadyumu\'nda Altyapı Çalışmaları Başladı

Vali Zorluoğlu, Amedspor'un Süper Lig hedefi için stadyum zemin çalışmalarını yerinde inceledi.

17.05.2025 16:09
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DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Stadyumu'ndaki zemin çalışmalarını yerinde inceledi. Geçen sezon Amed Sportif Faaliyetler'in saha zeminin kötü olması nedeniyle bazı maçlarını tarafsız sahada oynamak durumunda kaldığını ve bunun da takımı şampiyonluk yolunda olumsuz etkilediğini belirten Vali Zorluoğlu, "Diyarbakır'ın Süper Lig'e çıkması konusu, şehir için çok kıymetlidir. Bizim de takip ettiğimiz bir konudur. İnşallah önümüzdeki yıl şehir olarak tüm taraftarlarımızla birlikte, paydaşlarımızla birlikte Amedspor'u Süper Lig'e çıkartma hedefimiz var" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Milletvekili Galip Ensarioğlu ile geçen hafta startı verilen Diyarbakır Stadyumu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Stadyum zeminin dünyanın en popüler firmalardan biri tarafından yapıldığını ve söz konusu firmanın yaptığı birçok stadyumda Dünya Kupası maçlarının oynadığını belirten Vali Zorluoğlu, çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Diyarbakır'ın çok iyi bir taraftar kitlesine sahip bir kent olduğunu ifadeden Vali Zorluoğlu, "Burada futbola karşı ayrı bir sevgi var. Birçok şehirde yaşanan taraftar sıkıntısı Diyarbakır'da yok. Diyarbakır'da futbol coşkuyla takip ediliyor. Bu stadyum da çoğu maçlarda tamamen dolmuş bir stadyumdur. ve tabi şehrin takımlarının başarılı grafikleri bunu etkiliyor ama taraftar sayısı bakımından Türkiye'nin ilk 5 şehrinden bir tanesidir Diyarbakır benim bildiğim" diye konuştu.

'İÇERİDE OYNAMASI GEREKEN BAZI MAÇLARI TARAFSIZ SAHADA OYNAMAK ZORUNDA KALDI'

Saha zemininin kötü olması nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in bazı maçlarını tarafsız sahada oynamak durumunda kaldığını anımsatan Vali Zorluoğlu, "Geçen yıl malum Amedspor iyi bir mücadele verdi, Süper Lig'e çıkma mücadelesi ama son maçta rakiplerinin de galip gelmesi ile Play Off'u kaçırdık. İnşallah önümüzdeki yıl daha iddialı bir şekilde Amedspor ve diğer liglerde mücadele eden takımlarımız bir üst liglere çıkma konusunda daha başarılı olacaklar. Bilhassa Diyarbakır'ın Süper Lig'e çıkması konusu şehir için çok kıymetlidir. Bizim de takip ettiğimiz bir konudur. İnşallah önümüzdeki yıl şehir olarak tüm taraftarlarımızla birlikte, paydaşlarımızla birlikte Amedspor'u Süper Lig'e çıkartma hedefimiz var. Bu manada tabii altyapılar önemli. Diyarbakır'da gerçekten enfes bir şehir stadyumu inşa edilmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen Spor bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten şehre yakışır güzel bir tesisimiz var. Ama geçen yıl biraz da iklimsel koşullardan kaynaklanan bir sorun zeminde yaşandı. Özellikle Amedspor bazı maçlarını da, içeride oynaması gereken bazı maçları tarafsız sahada oynamak zorunda kaldı. Ama sezon içerisinde buna müdahale etme imkanımız yoktu. Çünkü 2-3 aylık minimum bir süre gerekiyordu bunun için. Biz de bunu yapmışken tam yapalım, uzun yıllar bir daha sorun oluşturmasın diye sezon sonu bekleme kararı aldık. Şimdi zamanı geldi. Ligler biter bitmez ihalemizi yaptık. Firma işine başladı. İnşallah kısa bir süre içerisinde işte şimdi bu zemin kaldırılıyor. Altındaki sıcak ve soğuk sistemler kaldırılacak, bunların yerine yenileri monte edilecek. Akabinde yeniden kumlama. Onun üzerine rulo çim ve nihayetinde de suni çim dikmek suretiyle yani hibrit şekle gelecek. İnşallah uzun yıllar artık geçen sene yaşadığımız o sorunları yaşamayacağız ve zemin futbol analistlerinin tabiriyle zemin futbol oynamaya çok elverişli hale gelecek. Hedefimiz budur" diye konuştu.

'DİYARBAKIR TAKIMLARININ İÇERİDE VE DIŞARIDA TARAFTARI ÇOKTUR'

Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Diyarbakır halkının futbola ilgi duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Diyarbakır öteden beri genç nüfusu olan, spora karşı ilgisi yüksek ve güçlü bir taraftarı olan bir kent. Diyarbakır takımları da öteden beri adeta bölgenin ortak takımıdır. Yani bütün gölgenin desteklediği bir Diyarbakırspor, Amedspor ve farklı Diyarbakır takımları da her zaman bölgeden güçlü destek görmüşlerdir. Taraftar kitlesi çok kalabalıktır. İçeride ve dışarıda taraftarı çoktur Diyarbakır takımlarının. Tabii ortak sevinci bir arada yaşadığımız bir alan, çok kıymetli bir alan, birlikte coşkuyu, sevinci yaşadığımız bir alan. Bunun için tabii başta böyle güzel bir stadı, sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Diyarbakır ziyaretinde kendisine söylemiştik. O da meydanda Diyarbakırlılara söz verdi ve bu güzel stadı Diyarbakır'a kazandırmış olduk."

Kaynak: DHA

Murat Zorluoğlu, Diyarbakır, Amedspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır Stadyumu'nda Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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