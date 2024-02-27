Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Görme Engellilere Malzeme Desteği Sağladı - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Görme Engellilere Malzeme Desteği Sağladı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Görme Engellilere Malzeme Desteği Sağladı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği sporcularına malzeme desteği sağladı. Belediye, sporcuların katılacağı turnuva için eşofman takımı, spor ayakkabı, futsal salon ayakkabı, forma, tozluk ve sırt çantası gibi 75 adet spor malzemesi desteği sağladı.

27.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:50
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Türkiye Futbol-Fut-sal Turnuvasına katılacak olan sporculara eşofman takımı, spor ayakkabı, futsal salon ayakkabı, forma, tozluk, sırt çantasından oluşan 75 adet spor malzemesi desteğinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Konya'da düzenlenecek olan Görme Engelliler Futbol

Futsal Turnuvası'na katılarak kenti temsil edecek takım oyuncularına malzeme desteği sağladıklarını, sporculara başarılar dileyip güzel haberlerle dönmelerini temenni ettiklerini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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