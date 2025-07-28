Diyarbakırlı Karateci Nazlı Bozkurt Türkiye Üçüncüsü Oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcu Nazlı Bozkurt, Türkiye Karate Şampiyonası'nda Büyükler Kumite 55 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Türkiye Karate Premier Ligi'nin dördüncü ayağı, Muş'ta düzenlendi. 2 gün süren organizasyona, Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık bin sporcu katılım sağladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcu Nazlı Bozkurt da Türkiye Karate Premier Ligi'ne katılan sporcular arasında yer aldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, yaş gruplarına göre farklı kategorilerde mücadele etti. Bozkurt, Büyükler Kumite 55 kg kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye Karate Premier Ligi'nin dördüncü ayağının sona ermesiyle turnuvada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Karate Federasyonu'nun takvimine göre, Türkiye Premier Ligi final etabı 1-9 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Lig boyunca puan toplayan sporcular, bu etapta şampiyonluk mücadelesi verecek. Finalin ardından genel sıralama netleşecek ve dereceye giren sporcular Türkiye'yi takımlar düzeyinde temsil etme hakkı kazanacak. - DİYARBAKIR