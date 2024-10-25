Djiku: 'Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım' - Son Dakika
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Spor

Djiku: 'Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Djiku, görev verilirse farklı pozisyonlarda oynamaya hazır olduğunu belirtti.

25.10.2024 01:30
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla ilgili, "Bana nerede ihtiyaç duyulursa orada oynarım" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine göre farklı pozisyonlarda oynamasının sorun olmadığını söyleyen Djiku, "Hocam bana güveniyorsa eğer, benden sağ ya da sol bek oynamamı istiyorsa ben de memnuniyetle yerine getiririm. Benim tercih etmiş olduğum pozisyon stoper pozisyonu. Söylediğim gibi hocam benim başka yerde oynamamı istiyorsa, bana nerede ihtiyaç duyulursa orada oynarım" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızı galibiyetlerle mutlu etmeliyiz"

Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor maçında son dakikalarda yedikleri golün ardından berabere kalmalarıyla ilgili ise Djiku, "Açıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. Takım olarak ilk yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonlar da bulduk ama maalesef devreye 1-0 geride girdik. Vazgeçmedik, oyunumuzu oynamaya devam ettik. Sonrasında 1-1'i bulduk. İkinci yarı oluşturduğumuz pozisyonlar vardı. Galip gelebileceğimiz pozisyonlara da girdik. Taraftarlarımız her zaman bizlerle beraberler. Sürekli olarak bizleri destekliyorlar. Bizler de iyi performans ortaya koymaya devam etmeliyiz. Onları galibiyetlerle beraber mutlu etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Avrupa Ligi'nde daha fazla galibiyetler elde etmemiz gerekiyor"

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta toplamda 5 puan topladıkları hatırlatılması üzerine Djiku, "Açıkçası genel itibarıyla iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün maçtan berabere ayrıldık. Bu zamana kadar 1 galibiyet elde ettik. Bana göre 1 galibiyet elde etmiş olmamız yeterli ama biz direkt olarak gruptan çıkmaya çalışıyoruz. Daha fazla galibiyetler elde etmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Djiku: 'Bana nerede ihtiyaç varsa orada oynarım' - Son Dakika

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