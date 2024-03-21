Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaşanan olaylar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hayatlarından endişe ettiğini söyledi.
İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports'a konuşan 29 yaşındaki Ganalı futbolcu, maç sonrası taraftarların sahaya girmesiyle ilgili, "Hayatlarımızdan endişe duyuyorduk, çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben, takım arkadaşım Livakovic ve diğerlerinin aksine darbe almadığım için şanslıydım." diye konuştu.
Karşılaşmanın ikinci yarısında taraftarların sahaya su şişesi, bozuk para ve sis bombası attığını belirten Djiku, "Anonslar yapıldı, hakem ve Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftarlardan sakin olmalarını istedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her maçta yaptığımız gibi saha ortasında galibiyeti kutladık. Taraftarların sahaya girdiğini gördük, birkaç saniye içinde yüzlerce insan bize doğru geliyordu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti. Bazı takım arkadaşlarımın hayatlarını kurtarmak için kendilerini savunmaktan başka çareleri yoktu." ifadelerini kullandı.
Kariyeri boyunca Fransa ve Türkiye'de birçok kabul edilemez olaya şahit olduğunu ancak bunun sadece iki ülkeyle sınırlı olmadığını kaydeden Djiku, "Eşim ve iki çocuğumla Türkiye'de mutlu bir hayatım var. Olağanüstü bir yaşam standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, bu da benim için burayı Avrupa'nın en iyi başkentlerinden biri yapıyor, Londra ile aynı seviyede." şeklinde görüş belirtti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde eşleştikleri Olympiakos ile zorlu bir tur mücadelesi vereceklerini söyleyen Djiku, "Yarı finalde İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan Aston Villa ile karşılaşmayı umuyoruz." dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Savunma Oyuncusu Djiku: Hayatlarımızdan Endişe Duyduk - Son Dakika
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